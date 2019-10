‘Grote zorgen bij prins William om broertje Harry en schoonzus Meghan’

Prins Harry (35) vertelt in de documentaire ‘Harry & Megan: An African Journey’ openhartig over de band met prins broer William (37). Ze zouden beiden hun eigen weg ingeslagen zijn, maar dat betekent niet dat de man van Meghan zijn broer koud laat. Sterker nog, hij zou erg geschrokken zijn na het zien van de special en zich flinke zorgen maken om zijn broertje en schoonzus.

“Door de druk die komt kijken bij deze rol, bij deze baan, deze familie, gebeuren er vanzelfsprekend dingen. Maar we zijn broers, en we zullen altijd broers blijven”, vertelt Harry over de band met zijn broer in Harry & Meghan: An African Journey. Veel contact is er alleen niet, zo geeft hij toe. “We bevinden ons op dit moment zeker op verschillende paden. Maar ik zal er altijd voor hem zijn en ik weet dat hij er altijd voor mij zal zijn.”

Zorgen

Het gerucht gaat dat William het niet zou pikken dat Harry een boekje open heeft gedaan over hun band, maar daar is volgens een bron uit Kensington Palace niets van waar. Wél zou de man van Kate Middleton zijn zorgen hebben uitgesproken over Harry en Meghan, aldus de insider tegenover BBC. Hij zou hopen dat het stel “oké” is, nadat in de documentaire duidelijk is geworden dat de twee het niet gemakkelijk hebben op het moment.

Diana

Alles wat de ouders van de kleine Archie doen, wordt breed uitgemeten in de media, wat ervoor heeft gezorgd dat hun banden met de pers op scherp staan. Harry heeft dan ook weleens de gelijkenis benoemd tussen de situatie van zijn moeder, prinses Diana, en die van zijn vrouw.

Kwetsbaar

Ook Meghan zelf vertelt in de documentaire openhartig over de enorme media-aandacht die ze krijgt. “Elke vrouw – en helemaal een zwangere vrouw – is kwetsbaar. En als je dan een kleintje hebt en alles wat er gebeurt daar bovenop krijgt… het is veel”, geeft ze toe. In het fragment is te zien hoe de voormalig Suits-actrice moet vechten tegen de tranen. “Weinig mensen vragen aan me hoe het nu eigenlijk met mij gaat. Dank je wel daarvoor.”

