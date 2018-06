William en Harry hebben blijkbaar een stiefzus en zó ziet ze eruit

Ondanks dat ze erg in de schijnwerpers staan, is er blijkbaar nog een hoop informatie over prins William en prins Harry die we niet weten. Bijvoorbeeld dat ze een stiefzus hebben.

Ze heet Laura Lopes en is de dochter van Camilla Parker Bowles. Toen Camilla in 2005 met Prins Charles trouwde, besloot Camilla Laura er zoveel mogelijk voor te zorgen dat haar dochter haar privacy behield, tot nu toe is dat goed gelukt.

Terwijl ze, verrassend genoeg, wel een bruidsmeisje was voor Kate tijdens haar bruiloft met prins William, in 2011. Toen kon toch iedereen toekijken hoe de hertog en hertogin in het huwelijk traden.

Broer

Laura heeft ook een broer, Tom, een auteur en journalist. Samen zijn zij de kinderen van Camilla en Andrew Parker Bowles Ze is getrouwd met een accountant genaamd Harry Lopes en ze hebben drie kinderen; Eliza (10) en tweelingbroers Louis en Gus (9).

