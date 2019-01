Terug in de tijd: zó zagen William en Kate er 10 jaar geleden uit

William en Kate kennen we natuurlijk als de hertog en hertogin van Cambridge, én als de trotse ouders van George (5), Charlotte (3) en Louis (8 maanden). Tien jaar geleden zag hun leven er heel anders uit, maar waren de twee al wél een setje.

William en Kate ontmoetten elkaar in 2001, toen ze samen studeerden in het Schotse Fife. En wat begon als een vriendschap, eindigde in een liefdevolle relatie. Ze zouden ze sinds 2003 – toen de vorige relatie van Kate voorbij was – samen zijn.

Huwelijk

Na een relatie van een aantal jaar stapten de prins en zijn geliefde in 2011 in het huwelijksbootje. Destijds werd de duchess in de Britse media ook wel vaak ‘Waity Kate’ genoemd, omdat het volgens hen wel érg lang duurde totdat de twee hun huwelijk aankondigden; ze waren immers al een tijdje samen. Afijn, de rest is geschiedenis.

Bekijk hieronder een kiekje van William en Kate uit de oude doos, naast een van de meest recente foto’s van het stel en hun gezin. Leuk, toch?

