Koning Willem-Alexander over zijn muzieksmaak: ‘Ik hou van rock’

Willem-Alexander blijkt niet zo’n liefhebber van de muziek van de Spice Girls. De koning speelde dinsdagochtend live in het NPO Radio 2-programma ‘Aan de slag’ van Bart Arens de Top 2000 Shuffle waarbij hij uit vijf nummers van de eindejaarslijst mocht kiezen welke hij volledig wilde horen. ‘Wannabe’ van de meidengroep mocht van hem meteen worden uitgezet.

Sweet Child O’ Mine van Guns N’ Roses was de eerste hit die Willem-Alexander te horen kreeg. Hij twijfelde even of hij voor dat nummer moest gaan, maar besloot toch door te gaan naar het volgende liedje. “Ik houd wel van rock, maar als deze aan gaat dan komt de rest niet meer langs.” Na de Spice Girls, die snel werden weggedrukt, kreeg hij Otis Redding met I’ve Got Dreams To Remember voor de kiezen. Hoewel de koning soulmuziek wel kan waarderen, besloot hij toch om door te spelen. “Ik vind het gewoon leuk om ze allemaal te horen.”

Concerten U2

Het vierde liedje was uiteindelijk favoriet. Ordinary Love van U2 wilde de koning helemaal horen. “Ik kan U2 niet uitzetten.” Willem-Alexander vindt dat de Ierse band “heerlijke muziek” maakt en vertelde al een paar keer naar concerten te zijn geweest. “Zowel hier in Nederland als in het buitenland.”

Hagenees

Wel vond de koning het duidelijk jammer dat hij niet ook nog het vijfde nummer in zijn geheel kon horen. Dat bleek Radar Love van Golden Earring te zijn. “Wat jammer nou als Hagenees!”

Dochters

Willem-Alexander bezocht de radiostudio’s in Hilversum vanwege het honderdjarig bestaan van radio. Zelf luistert de koning ook graag en geeft hij zijn dochters graag wat muziekgeschiedenis mee. “We doen veel met muziek thuis, dus ook luisteren.”

Jubileum

Hoewel Willem-Alexander niet werd gevraagd naar zijn voorkeur voor nummers in de Top 2000, wenste hij NPO Radio 2 na afloop veel succes met de lijst en stond hij stil bij het jubileum van radio. “Via deze microfoon feliciteer ik radio met honderd jaar radio.”

Lees ook

Koning Willem-Alexander verrast publiek door met baard te verschijnen



Geschiedenis radio

De koning trapte zijn werkbezoek na aankomst dinsdagochtend af met een gesprek met radiomakers Ruud de Wild, Frits Spits en Lara Rense. Ze hadden het onder meer over het belang en de taak van de publieke radio, maar ook over de geschiedenis en de toekomst van het medium. Daarna nam de koning een kijkje in de studio’s van verschillende radiozenders.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron & beeld: ANP