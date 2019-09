Will Smith zet zich in voor het Amazonegebied

Sinds de branden in het natuurgebied in Brazilië, zetten steeds meer bekendheden zich in voor het Amazonegebied. Will Smith heeft laten weten nu ook aan te sluiten in dit rijtje.

De branden in het natuurgebied in Brazilië zijn dit jaar extreem. Met al meer dan 40.000 branden in alleen al de Amazone is er dit jaar een recordaantal branden geteld. In heel Brazilië zijn er al meer dan 70.000 branden geteld. Will Smith heeft nu dus besloten een sneakerlijn te lanceren via zijn Just Water label samen met schoenenbedrijf Allbirds. De gehele opbrengst van de verkoop van het schoeisel wordt gedoneerd aan het Amazon Forest Fund, waarvan Leonardo DiCaprio mede-oprichter is.

DiCaprio is eveneens investeerder bij Allbirds, waardoor het cirkeltje rond is. Dit meldt de Daily Mail.”Samenwerken met bedrijven die innovatieve, duurzame oplossingen bedenken zijn zo belangrijk voor onze toekomst. En daarom is het belangrijk dat we merken ondersteunen die meer geven dan nemen,” aldus Will.

De sneakers kunnen via de site van Allbirds gekocht worden en kosten tussen de 85 en 105 euro.

