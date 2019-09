De acteurs Eric McCormack en Debra Messing, ook wel bekend als Will en Grace uit de serie Will & Grace, laten weten boos te zijn vanwege een inzamelingsactie. Het gaat hier namelijk om een benefietactie die volgende maand wordt georganiseerd voor Donald Trump.

De acteurs maken zich boos via Twitter. Ze lieten namelijk weten dat ze een zwarte lijst willen van iedereen die bij de benefietactie komt opdagen. “Het publiek heeft het recht om dit te weten”, tweette Messing als reactie op het nieuws. Ook McCormack liet van zich horen: “Laat even weten wie er komt, zodat iedereen duidelijk weet met wie niet meer gewerkt moet worden. Bedankt”, reageerde hij.

Reactie Trump

Donald Trump liet deze Tweets niet aan zich voorbijgaan en reageerde zondag zelf op Debra Messing. “Ik ben niet vergeten dat toen aangekondigd werd dat ik The Apprentice ging maken, en toen het een enorme hit werd die NBC’s falende line-up enorm hielp, Debra Messing naar me toe kwam en me uitgebreid bedankte. Ze noemde me zelfs ‘meneer’. Wat zijn de tijden veranderd!”, schreef Trump.

Kritiek

Trump was niet de enige die kritiek had op de Will & Grace-sterren. Zo kreeg Messing commentaar van Fox News-presentator Greg Gutfield over de ‘heksenjacht’ die ze had ingezet: “Wat is het verschil tussen Joe McCarthy en Debra Messing? De een organiseerde een heksenjacht tegen gehoorzame burgers met een andere mening. De ander was een senator van Wisconsin.”

Messing reageerde hier later nog op: “Als ik bijdraag aan een campagne, ben ik een trotse donor. Ik vind het prima om op een lijst te staan als ik aanwezig ben bij een inzamelingsavond. Ik neem aan dat iedereen die doneert aan Trump er ook zo over denkt. Waarom zouden ze dat niet doen?”

Benefietactie

Het is nog niet bekend wie er op 17 september aanwezig zal zijn bij de benefietactie. Wie erbij wil zien, moet een donatie doen van minstens 1000 dollar (bijna 910 euro). Donateurs mogen vervolgend ook op de foto met Trump.

Bron: NU.nl, ANP | Beeld: ANP