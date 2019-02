Te leuk: Wilco opniéuw aan de leugendetector

Je kent Wilco Beks ongetwijfeld nog wel. De méga cute ‘zas’-jarige jongen die meedeed aan een kinderprogramma van Jochem Van Gelder. Door zijn grappige uitspraken werd hij een regelrechte internethit. Dit keer was het vlogster Sophie Ousri die Wilco aan een leugendetector hing for old times sake.

Alles kids?

In 2012 deed Wilco mee aan het kinderprogramma Alles Kids met Jochem Van Gelder. In de show werd de toen zes-jarige jongen vastgemaakt aan een zogenaamde leugendetector. Vervolgens stelde Van Gelder de jongen allemaal vragen en met de antwoorden op die vragen ging Wilco het internet rond. Zo vertelde hij bijvoorbeeld dat zijn moeder had gezegd dat hij naar de dokter moest omdat hij een waterhoofd had. Wilco’s onschuldige blik en oprechte, maar hilarische antwoorden maakten hem in heel Nederland bekend:

Liar liar pants on fire

Maar hoe zou het nu zijn met Wilco, zeven jaar later? Dat vroeg ook de bekende vlogster Sophie Ousri zich af. Ze nodigde Wilco uit om samen een vlog op te nemen waarin ze hem weer aan de leugendetector hing. Dítmaal was het wel een ‘echte’ leugendetector die Wilco zelfs een elektroshock gaf als hij loog. Natuurlijk inclusief alle bekende vragen die Wilco ook al ooit eerder moest beantwoorden.

Eeuwige roem

Sinds zijn verschijning in Alles Kids bleef Wilco heel erg populair. Hoewel er maar drie video’s op zijn Youtube account staan, heeft hij toch 33K abonnees! Dat is verbazingwekkend veel en al helemaal voor een jongen van twaalf. Benieuwd naar Wilco’s video’s, je kan ze hier bekijken via Youtube.

Beeld: Youtube