Beschuit met muisjes! Wietze de Jager is opnieuw vader geworden

Hoera, Wietze de Jager is opnieuw vader geworden! De radio-dj heeft het blijde nieuws bekendgemaakt met een foto van het nu al glimlachende jochie en heeft daarbij meteen zijn naam onthuld.

Het pasgeboren zoontje van Wietze en zijn vrouw Lieke heeft de naam Harm-Adam gekregen. ‘Harm Adam weet dat hij thuis is en dat wij goed voor hem gaan zorgen. Wat een wonder, zo bijzonder’, schrijft de trotse vader bij de foto. ‘Dat wij dit mogen ontvangen. Wauw. Woorden schieten tekort!’

Dochtertje

In november werd bekend dat Lieke zwanger was; eind mei was ze uitgerekend. Samen heeft het stel al een dochtertje, de bijna anderhalf jaar oude Juul Bettie.

