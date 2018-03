Wietze de Jager onthult geslacht kindje

Een aantal maanden geleden werd bekendgemaakt dat Lieke Veld, de vrouw van Wietze de Jager, in verwachting is van hun tweede kindje. Nu is ook het geslacht bekend gemaakt; Wietze en zijn vrouw krijgen een zoontje.

‘Het maakt me toch wel extra trots als man’, aldus een blije Wietze tegenover Shownieuws. ‘Hij gaat toch mijn achternaam doorgeven.’ Wietze en Lieke hebben al een dochter, genaamd Juul.

Mei

In november plaatste Wietze een foto op Instagram waarmee hij de zwangerschap van zijn vrouw onthulde. ‘Geachte mevrouw Juul Bettie de Jager, wij willen u er op attenderen dat u dit bed binnen 28 weken dient te verlaten’, schreef hij destijds. ‘In mei 2018 wordt er een nieuwe bewoner of bewoonster verwacht. Hopende u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben.’

