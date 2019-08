5, 3, 8? Nee, 3! Radio-dj Wietze de Jager wordt voor de derde keer papa

Radio 538-dj Wietze de Jager heeft in de studio alles volledig onder controle en alle touwtjes in handen. Thuis wordt het echter een stukje chaotischer: er is een derde kindje op komst!

Al over de helft

Dat heeft de dj woensdagochtend bekendgemaakt in De 538 Ochtendshow op Radio 538. “Mijn vrouw is inmiddels 22 weken zwanger en het gaat allemaal fantastisch goed”, vertelde hij blij.

Lees ook

Wietze openhartig over breuk met Mattie: ‘Dagen ben ik de deur niet uit geweest’

Kerstkindje?

Wietze en zijn vrouw Lieke verwachten hun baby eind dit jaar. “Lieke is eind december uitgerekend, het kan dus zomaar een kerstkindje worden.” Het koppel heeft al een dochter en een zoon: Juul Bettie en Harm-Adam.

Dit bericht bekijken op Instagram Juul Bettie is een draak! Letterlijk en figuurlijk… Een bericht gedeeld door Wietze de Jager (@wietzedej) op 20 Jun 2019 om 7:24 (PDT)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: ANP | Beeld: ANP