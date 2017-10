Wie wordt dit jaar de grote winnaar van de Gouden Televizier-Ring?

Vanavond vindt de 52e editie van het Gouden Televizier-Ring Gala in Amsterdam plaats, waarbij de belangrijkste publieksprijzen in televisieland worden uitgereikt. Vorig jaar kwam presentatrice Floortje Dessing als dé grote winnaar uit de bus, met haar programma Floortje Naar Het Einde Van De Wereld. Wie zal dit jaar de felbegeerde ring om de vinger mogen schuiven?

Presentatoren

De programma’s die kans maken zijn Beste Zangers, Expeditie Robinson en Zondag met Lubach. Daarnaast is er ook weer een aantal presentators en acteurs die strijdt om de Televizier-Sterren. De genomineerde presentatoren zijn Arjen Lubach, Beau van Erven Dorens en Wilfred Genee. De genomineerde presentatrices zijn zijn dit jaar Eva Jinek, Floortje Dessing en Geraldine Kemper.

Acteurs

Bij de acteurs zijn de kanshebbers Erik de Vogel voor zijn rol van Ludo Sanders in GTST, Jeroen van Koningsbrugge voor zijn acteerprestaties in Smeris en Riphagen en Thom Hoffman voor zijn hoofdrol in Dokter Tinus. In de categorie Televizier-Ster actrice zijn Angela Schijf, Elise Schaap en Isa Hoes genomineerd.

Jeugdprogramma’s

De jeugdprogramma’s die in de race zijn om de Gouden Stuiver zijn dit jaar Bommetje XXL, Brugklas en Hallo, ik heb kanker. Genomineerd voor de Televizier Talent Award zijn Anna Nooshin, Marieke Elsinga en Özcan Akyol.

Wie denk jij dat er gaat winnen?

