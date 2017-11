Wie is wie bij Wie is de Mol?

Zaterdagavond werden de kandidaten van Wie is de Mol? 2018 bekendgemaakt. Omdat bij sommige deelnemende BN’ers misschien niet meteen een belletje gaat rinkelen, zochten wij voor je op wie wie nou eigenlijk is.

Bella Hay

De 28-jarige Bella is muzikante en de dochter van Golden Earring-zanger Barry Hay. Ze is de helft van dj-duo Candy Says en maakt deel uit van de Haagse band Tears & Marble. Bella heeft een relatie met Di-rect-zanger Spike.

Surprise! 👋🏼👋🏼👋🏼 Een bericht gedeeld door Bella Hay (@bellahay1) op 11 Nov 2017 om 11:28 PST

Stine Jensen

De Deens-Nederlands schrijfster en filosofe Stine (45) is programmamaker bij omroep HUMAN. Ze schreef boeken als Ik lieg, dus ik ben en Het broekpak van Olivia Newton-John.

Loes Haverkort

De 36-jarige Loes is actrice en bekend van Soldaat van Oranje en films als Rendez-vous en Pak van mijn hart. Samen met haar man Floris Verbeij zit ze in de indiepop-band L O U I S V. Samen hebben ze een zoon en een dochter.

Hoi.. #thewordisout #widm #❤️ Een bericht gedeeld door Loes Haverkort (@loeshaverkort) op 11 Nov 2017 om 2:09 PST

Olcay Gulsen

Modeontwerpster Olcay (37) is eigenaar van het succesvolle merk SuperTrash en een van de lifestyledeskundigen van RTL Boulevard. Olcay heeft een relatie met Frans Ghazi.

#wieisdemol2018 😎 Een bericht gedeeld door Olcay Gulsen (@superolcay) op 11 Nov 2017 om 11:35 PST

Simone Weimans

Simone (45) is nieuwslezeres bij de ochtend- en middageditie van hetNOS Journaal en bij Nieuwsuur. Ze is de zus van modeontwerpster Marga Weimans.

Genoten van het 5 mei concert! Dank @hannasuurlandstyling voor de mooie outfit! Een bericht gedeeld door Simone (@simoneweimans) op 8 Mei 2017 om 5:49 PDT

Emilio Guzman

Net als zijn broer Javier Guzman is Emilio cabaretier, en niet onverdienstelijk. In 2010 won hij de publieksprijs in de finale van het Leids Cabaret Festival en in 2014 nam hij de Neerlands Hoop-cabaretprijs mee naar huis.

Ron Boszhard

Ron (54) is presentator en broer van Carlo Boszhard. Momenteel presenteert hij programma’s als Bommetje en Z@ppSport. Hij heeft een relatie met de zeventien jaar jongere Emilie. Samen kregen ze een dochter, Roos. Uit een eerdere relatie heeft Ron ook twee kinderen, Naomi en Niels.

Jan Versteegh

De 31-jarige Jan leerden we kennen als presentator bij PowNews. Sinds 2014 is hij actief bij BNN en presenteert hij programma’s als Spuiten en Slikken en 3 op Reis. In 2013 deed hij mee aan Expeditie Robinson en in 2016 zagen we hem in It Takes Two, waarin bleek dat hij ook een aardig potje kan zingen. Jan en zijn vriendin Dieuwertje kregen in oktober een dochter.

Eindelijk mag ik het zeggen: ik doe mee aan Wie Is De Mol 2018!!!! Een bericht gedeeld door Jan Versteegh (@jan_versteegh) op 12 Nov 2017 om 3:37 PST

Jean-Marc van Tol

Fokke en Sukke: wie kent ze niet? De welbekende strips zijn getekend door Jean-Marc (50).

Ruben Hein

Ruben (35) is zanger en pianist en de vaste muzikant tijdens Linda’s Zomerweek. Tijdens Symphonica in Rosso met Simply Red was hij een van de gastartiesten.

Eh mam, ik kom op tv… #widm #2018 #hehe Een bericht gedeeld door Ruben Hein (@rubenhein) op 11 Nov 2017 om 11:45 PST

Wie is de Mol? is vanaf de eerste zaterdag in 2018 te zien bij NPO 1.

