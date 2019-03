Wie o wie heeft z’n kind vernoemd naar een GTST-personage? De hit-soap zoekt jou!

Goede Tijden, Slechte Tijden heeft de mijlpaal van 6000 afleveringen bereikt! Om de 6000ste aflevering van GTST te vieren worden fans die hun kinderen naar personages uit de hit-soap hebben vernoemd opgetrommeld.

Lees ook: Déze nieuwe Nederlandse serie á la ‘Penoza’ en ‘Nieuwe Buren’ móet je zien

Goede Tijden, Slechte Tijden goes way back, bestaat alweer bijna 29 jaar. En in die 29 jaar is er veel, heel veel gebeurd. Van Janine en Ludo’s turbulente liefdesleven tot aan de trouwerij van Nina en Noud, maar ook de vele verhoudingen en moorden van Meerdijk én de legendarische cliffhangers. Er waren nieuwe gezichten, oude bekenden kwam terug én de oude, vertrouwde personages zoals Laura (!) bleven. Oftewel: genoeg stof om fans dagelijks aan de buis te kluisteren. Enfin, GTST is nu op zoek naar kijkers die hun kinderen hebben vernoemd naar personages uit de serie.

Mam, hoe ben jij op mijn naam gekomen?

Heb jij je zoon en/of dochter vernoemd naar bijvoorbeeld Rik, Nina, Noud, Janine en/of Ludo? Dan zoekt GTST jou! Reageren kan tot maandag 18 maart aanstaande, om 10 uur ’s ochtends. Meld je aan via deze website. Wie weet kom jij wel voor de camera te staan met jouw bijzondere verhaal.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties?

Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: RTL Boulevard | Beeld: ANP