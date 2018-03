Op welke beroemdheid lijk jij? Check hier wie jouw celebrity-twin is!

Iedereen hoort weleens dat-ie op iemand lijkt. Een kennis van vroeger, een oud buurmeisje, de vrouw achter de kassa bij supermarkt… Da’s natuurlijk allemaal hartstikke geinig, maar ‘op iemand lijken’ wordt pas echt interessant als het een waanzinnige beroemdheid is die door de halve wereld aanbeden wordt, niet?

Goed voor je ego

Niet dat je dan meer aan de gelijkenis hebt dan wanneer het wél om dat bijna identieke oude buurmeisje gaat, maar voor je eigen ego is het toch net even leuker. Benieuwd op welke beroemdheid jij (een beetje) lijkt? Je kunt het nu testen met een lollige nieuwe tool van PopSugar.

Database

Met de #Twinning-tool van de website kun je een selfie maken of een foto van jezelf uploaden, die in een database vergeleken wordt met foto’s van vele celebrities. Er worden er vijf uitgepikt met wie jij de meeste uiterlijke overeenkomsten lijkt te hebben. Hóe leuk?

Twinning is winning

Grote kans dat je de gelijkenis zelf voor geen meter ziet, maar toch is de tool hilarisch vermaak om zelf te testen én vriendinnen een poging te laten wagen. En uiteraard een paar keer achter elkaar, want wie weet krijg je met de zesde selfie tóch nog een betere (knappere) match. It’s worth a try, toch? 😉

En, wie is jouw celebrity-twin? Check het hier!

