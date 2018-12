Tussen wie zal het gaan in de aanstaande, ongetwijfeld bloedstollende finale van Expeditie Robinson? Na een maandenlange spanningsopbouw komt het ultieme survivalprogramma volgende week ten einde en weten we vanavond wie we in die eindstrijd gaan zien.

Zinderende halve finale

Onbekenden Dominique, Jan en Laurie maken kans op een plek in de finale, maar ook BN’ers Gregory Sedoc en Steven ‘Braboneger’ Brunswijk zijn nog in de race. Vanavond nemen zij het tegen elkaar op in een zinderende halve finale. En als die net zo spannend wordt als die van vorig seizoen – met die mégastunt van Soundos – belooft het meeslepende televisie te worden.

Kanshebbers

Op sociale media lijken kijkers het meeste vertrouwen te hebben in spierbundel en CEO van de firma List en Bedrog Steven. Ook maken Dominique en sportman Gregory volgens kenners grote kans. In Laurie en Jan ziet niet iedereen een finalist, maar in de halve finale van 2017 hebben we gezien dat de underdog verrassend uit de hoek kan komen, en een gedoodverfde winnaar op het moment suprême de mist in kan gaan.

Ziggo Dome

De finale wordt dit jaar op 20 december afgesloten met een speciale avond in de Ziggo Dome, waar alle kandidaten bij aanwezig zullen zijn en een groot deel van hen ook zullen optreden. Daarnaast krijgt het publiek er uiteraard de laatste aflevering – op groot scherm – te zien.

Maar eerst de halve finale. Voor wie ga jij duimen? Je ziet het om 20.30 op RTL 5.

