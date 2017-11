Wie had dat gedacht? Dit is de echte naam van Meghan Markle

Ze werd bekend door haar rol als Rachel Zane in de televisieserie Suits, maar door haar relatie met de Britse prins Harry werd ze pas écht wereldwijd bekend. Helemaal nu ze verloofd is met Harry komen we steeds meer over de ex-actrice te weten. Zo is de naam Meghan niet haar échte naam…

Al jaren staat de actrice bekend als Meghan, maar ironisch genoeg is haar échte naam Rachel. Net zoals het personage dat ze speelt in Suits. Meghan is weliswaar haar tweede naam, maar waarom zou ze niet bij haar eerste naam blijven? Omdat Meghan Markle beter klinkt?

Ze is niet de eerste Hollywoodster die haar naam net even iets beter laat klinken. Ze heeft de keuze voor een andere naam gemeen met haar vriend: Harry heet eigenlijk Henry.

Bron: ELLE | Beeld: ANP