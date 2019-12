Why couldn’t it be Christmas everyday? Zó ziet Bianca Ryan er tegenwoordig uit

Met de kerstdagen in aantocht zijn er een aantal nummers waar je niet omheen kunt. Van ‘Driving home for Christmas’ tot ‘All I want for Christmas is you’ en ‘Last Christmas’: alle klassiekers passeren weer de revue. Welk nummer inmiddels ook al jaren in dat rijtje thuishoort, is ‘Why couln’t it be Christmas everyday?’ van Bianca Ryan. Hoe gaat het nu met het meisje dat op haar twaalfde doorbrak met deze ultieme kersthit? Eén ding is zeker: ze ziet er héél anders uit dan vroeger.

Zeg je Bianca Ryan, dan zeg je natuurlijk Why couldn’t it be Christmas everyday. Het aanstekelijke kerstliedje dat de jonge zangeres in 2006 uitbracht, kun je haast niet niét kennen. Maar goed, even een opfrisser voor degenen die het even niet meer weten:

Auditie Bianca Ryan

Waar de meeste mensen Bianca Ryan vooral zullen kennen van haar kersthit, is de zangeres in eerste instantie bekend geworden door het programma American’s Got Talent. Aan de talentenshow deed ze als tiener mee en ging ze op elfjarige leeftijd zelfs met de winst naar huis. Ze blies met haar auditie dan ook zowel de jury als het publiek compleet omver:

Toen Simon Cowell – jurylid der juryleden – het meisje hoorde zingen, kon hij maar één ding zeggen: “Bianca is potentieel een van de beste zangeressen die ik ooit in mijn leven heb gehoord.” Na America’s Got Talent wilde hij dan ook meteen aan de slag met haar. Nog geen twee weken later lag er een album klaar om uitgebracht te worden, met als bonustrack Why couldn’t it be Christmas everyday?. Helaas werd het album geen succes, maar het kerstnummer wél. Deze ging de hele wereld over, tot op de dag van vandaag.

Geen fijne samenwerking

Een aantal jaar later biechtte Bianca op niet tevreden te zijn over het album dat ze in samenwerking met Simon Cowell maakte. “Ik had er niets over te zeggen, het moest zo snel”, zei ze destijds in een televisie-interview. “Het voelde alsof het niet van mij was.”

Back to school

Uiteindelijk besloot Bianca haar muziekcarrière op een lager pitje te zetten en terug naar school te gaan, een keuze waar ze later tóch spijt van kreeg. “Achteraf had ik muziek moeten blijven maken”, gaf ze toe in de radioshow Decently Funny. Op school kreeg de zangeres immers te maken met pesterijen en werd ze vooral flink genegeerd. “Ze dachten dat ik mezelf cool vond, omdat ik een miljoen dollar gewonnen had. Maar zo voelde ik me helemaal niet.” Integendeel, Bianca voelde zich naar eigen zeggen een loser. “Ik zat alleen in de pauzes.”

Van zangeres naar actrice

Bianca koos er toch voor om haar carrière weer op te pakken en scoorde hier en daar een acteerklusje. Zo was ze onder andere te zien in een paar muziekvideo’s en in de serie Hannah Montana, met Miley Cyrus in de hoofdrol. Een carrière als actrice kwam uiteindelijk niet van de grond – verder dan een bijrol kwam Ryan niet – en dus greep ze opnieuw naar de microfoon. In 2015 lanceerde ze een nieuw nummer dat in Amerika een redelijk succes werd: Alice.

Gezondheidsproblemen

De blijdschap was echter niet voor lange duur, want na een tijdje moest Bianca onder het mes omdat er iets mis bleek te zijn met de bloedvaten van haar stembanden. Niet veel later – in 2016 – bleek ze ook een maagoperatie te moeten ondergaan, om het risico op slokdarmkanker te voorkomen. “Ik heb heel veel pech gehad”, zei ze in een interview met Oddysey. “Ik probeer maar het beste te maken van de situatie.”

Bianca Ryan nu

Na alle tegenslagen lijkt Bianca Ryan toch op te krabbelen. In 2017 brengt de zangeres een aantal popnummers uit en ook een jaar later lanceert ze weer een liedje, genaamd Remember. Maar het liedje dat nog altijd het meest gedraaid wordt van de Amerikaanse, is met stip Why couldn’t it be Christmas everyday?. En zó ziet ze er tegenwoordig – op 25-jarige leeftijd alweer – uit:

Bianca Ryan zingt nog steeds, uiteraard óók Why couldn’t it be Christmas everyday?:

