Ook zo genoten van ‘What Women Want’? Er is een remake in aantocht!

What Women Want was een behoorlijk succesvolle komedie, waarin steracteur Mel Gibson de gedachten van vrouwen kon lezen. Bijna twintig jaar na het verschijnen van het origineel krijgt de romcom – inmiddels een klassieker – een nieuwe versie, waarin de rollen omgedraaid zijn…

What Men Want

Actrice Taraji P. Henson (The Curious Case of Benjamin Button) kruipt in What Men Want, waarvan zojuist de allereerste trailer verschenen is, in de gedachtenwereld van mánnen.

‘Powervrouw’

Wanneer Ali Davis een belangrijke promotie denkt binnen te slepen, gaat die aan haar neus voorbij. Ali heeft het idee dat ze wordt gedwarsboomd door de mannen om haar heen, die elkaar telkens de bal toespelen. Ze bezoekt een goeroe, en krijgt een bijzondere kracht: ze kan de gedachten van alle mannen om haar heen horen!

Gemaakt door romcom-experts

Naast Henson zijn er rollen voor komiek Tracy Morgan (30 Rock) en Aldis Hodge (Straight Outta Compton). What Men Want is geregisseerd door Adam Shankman, die eerder films als The Wedding Planner, The Pacifier en afleveringen van de hitserie Glee maakte.

Eíndelijk

What Men Want is gebaseerd op de succesvolle romantische komedie uit 2000, met Mel Gibson en Helen Hunt in de hoofdrol. Geruchten over een remake gaan al sinds 2009 rond, maar nu is het eindelijk zo ver.

What Men Want draait vanaf 31 januari in de bioscoop. Bekijk de trailer in onderstaande video:

