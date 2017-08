Whait what?! Deze vijf dingen mag Kate Middleton nooit, never, jamais doen

Stiekem dromen we allemaal wel eens van een leven à la Kate Middleton. Maar het doen en laten van een prinses is niet altijd rozengeur en maneschijn. Deze vijf dingen mag Kate bijvoorbeeld nooit meer doen. Nooit!

Oesters eten

In een ver verleden werd het eten van de koninklijke familie altijd voorgeproefd en gecontroleerd. Gelukkig zijn die tijden voorbij, maar toch besteedt men nog veel aandacht aan de borden van het Britse koningshuis. Zo mogen ze bijvoorbeeld nooit meer schaal- en schelpdieren eten, omdat de kans op een voedselvergiftiging groter is bij visgerechten. Dus als Kate een mosseltje of oester naar binnen wil smikkelen, zal ze dat in het geheim moeten doen. Moeilijke opdracht, als je het ons vraagt!

Stemmen

Je zal Kate Middleton nooit meer in een stemhokje zien, want de leden van de koninklijke familie moeten altijd neutraal blijven.

Werken

Kate mag al haar diploma’s in de papierversnipperaar steken, want een prinses mag nooit geld verdienen door werk te verrichten. Yep, het leven van een prinses is echt zwaar…

Monopoly spelen

Deze regel is echt te belachelijk voor woorden. Volgens de hertogin van York is Monopoly een barbaars spel en daarom mag de Britse koninklijke familie dit spelletje sinds 2008 niet meer spelen. Bye bye, nostalgische spelletjesavonden.