Westlife maakt een comeback! Ken je deze heerlijke boyband-klassiekers nog?

Oh, de heerlijke jaren 90 en early 00’s… Het waren gouden tijden voor boybands. Take That, The Backstreet Boys, Boyzone, Five en natúúrlijk Westlife; de knappe jongen mannen joegen met hun zwoele blikken en sexy songteksten de hoofden van menig tienermeisje enorm op hol. Iets waar de heren van die laatste groep weer naar lijken te hunkeren: ze hebben hun comeback aangekondigd!

Bye’an McFadden

De Ierse boyband heeft besloten hun carrière nieuw leven in te blazen. De mannen zijn bezig met het maken van nieuwe nummers en willen daarna graag op tournee. Dit gaat wel gebeuren zonder hun vroegere frontman Bryan McFadden, die in 2004 solo ging. Enkel de overige vier leden Nicky Byrne, Kian Egan, Mark Feehily en Shane Filan duiken weer samen de studio in.

Simon Cowell afgewezen

Volgens The Irish Sun zouden ‘the fab four’ een eerder aanbod van muziekmagnaat Simon Cowell van de hand hebben gewezen, omdat hij erop stond dat hun comeback alleen met Bryan aan boord gemaakt kon worden. Hiermee waren de overige bandleden het niet eens en dus gingen ze verder zonder Cowell bij een ander platenlabel.

Ed aan het roer

De krant meldt tevens dat niemand minder dan Ed Sheeran nu één van de drijvende krachten achter de reünie is. Met behulp van de Britse singer-songwriter moet de groep aansluiting vinden bij nieuwe, jonge fans.

Wrok

“De deal is helemaal rond en het gaat er nu echt van komen: de terugkeer van Westlife. Maar absoluut zonder Bryan McFadden, dat hoofdstuk is afgesloten”, aldus een bron. De overige leden hebben het McFadden altijd kwalijk genomen dat hij de band verliet om zich te richten op zijn solocarrière.

Even een half uurtje zwijmelen

We geven eerlijk toe: toen we hoorden van de comeback en terugdachten aan ‘toen’, kwamen er niet direct nummers in ons op. Maar Google hielp ons op weg en wat bleek: we kenden verrassend genoeg véél meer Westlife-liedjes dan we dachten (en vinden ze stiekem allemaal nog héérlijk om naar te luisteren). Zin in een nostalgisch half uurtje zwijmelen? We zetten de grootste Westlife-klassiekers hieronder voor je op een rij:

If I Let You Go (1999):

Flying Without Wings (1999):

Fool Again (2000):

My Love (2000):

Uptown Girl (2001):

When You’re Looking That (2001):

World Of Our Own (2002):

