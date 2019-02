Mijlpaal na mijlpaal: wespentaille Trijntje Oosterhuis blijft slinken

Na de geboorte van haar jongste kind begon Trijntje Oosterhuis (45) vastberaden aan haar strijd tegen de kilo’s. En dat de zangeres erin slaagt, moge duidelijk zijn. Op een nieuwe foto is te zien dat ze nóg meer is afgevallen.

In oktober was de brunette al 24 kilo kwijt, maar ze is nog niet tevreden. Trijntje is keihard aan het trainen om weer in haar 23 jaar oude jurk te passen. Het gaat om de iconische rode jurk die ze droeg tijdens de opening van de Amsterdam ArenA in 1996. Die wil ze weer aan tijdens haar jubileumconcert op 30 maart in de Ziggo Dome.

Complimenten

Of dat gaat lukken zullen we moeten afwachten, maar op het nieuwe kiekje lijkt ze slanker dan ooit. Trijntje wordt dan ook overspoeld met complimenten. ‘Niet normaal meer hoe goed je er uitziet!’, reageert een fan. Een ander schrijft: ‘Wauw! Ook hier weer het bewijs, afvallen kan! Je ziet er super uit.’

Beeld: ANP, Instagram