Bom ontploft in showbizzland: Wesley en Yolanthe kondigen scheiding aan

Er gaat een hevige schokgolf door showbizzland: Wesley Sneijder (34) en Yolanthe Sneijder-Cabau (33) hebben zojuist hun scheiding aangekondigd.

Mediastop

“Yolanthe Sneijder-Cabau en Wesley Sneijder-Cabau hebben besloten uit elkaar te gaan. Zij hopen op respect voor hun privacy. Beiden houden een voorlopige pers- en mediastop”, laat hun management weten aan RTL Boulevard.

Losse kapstok van jou, blender van mij

Het stel vond elkaar in 2009. Dat verliep niet bepaald op rolletjes: Yolanthe zou met Wesley zijn vreemdgegaan toen ze nog samen was met Jan Smit – de twee werden destijds zoenend in een parkeergarage betrapt. De relatiebreuk van Yolanthe en Jan staat bij het grote publiek in het geheugen gegrift door het legendarische interview dat moeder Gerda Smit gaf over alles wat Yolanthe uit hun huis zou hebben meegenomen, waaronder “kandelaars, de blender en de citruspers, ‘losse’ kapstokken, dekens die Máxima en Willem-Alexander ook hadden en tien gastendoekjes” (#LOL). Wesley was tot 2009 getrouwd met zijn jeugdliefde Ramona, met wie hij zoon Jessey (12) kreeg.

Gelukkig huwelijk

De twee stapten in 2010 in het huwelijksbootje in Italië, nabij Florence. en waren ruim tien jaar samen. Samen kregen ze in 2015 één kind, zoontje Xess Xava (3). Wesley en Yolanthe lieten afgelopen najaar nog weten druk bezig te zijn met de adoptie van een kindje.

Geruchten

Vorig jaar doken de eerste geruchten op over hun wankelende huwelijk. Yolanthe drukte die de kop in en zei in Grazia nog niets liever te willen dan samen oud worden met Wesley. Toch hadden velen hun twijfels omdat Yolanthe met Xess Xava de hele wereld overvloog en nog nauwelijks met Wesley werd gezien. Afgelopen september nam Wesley in het bijzijn van zijn gezin afscheid van zijn internationale voetbalcarrière met het Nederlands Elftal.

Schijn bedriegt

Opmerkelijk: slechts twee weken geleden namen Wes en Yo nog deze mierzoete videoclip (waarvan het doel ons niet helemaal helder is) op waarin het lijkt alsof ze gelukkig waren dan ooit tevoren. Schijn bedriegt, dat blijkt maar weer.

Bron: RTL Boulevard | Beeld: ANP