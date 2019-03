Vorige week dinsdag barstte een bom in showbizzland: Wesley (34) en Yolanthe (33) kondigden hun scheiding aan. Het ging meteen over wie van de twee er schuldig zou zijn aan eventueel overspel, wat Yolanthe zou krijgen na de scheiding én wat Wesley nog over zou houden na haar vertrek (#AllesIsWeg). Wel benadrukten zowel Wesley als zijn moeder dat hij en Yolanthe nog niet gescheiden zijn. Er zou zelfs nog een kans bestaan op een toekomst samen…

Geruchten

Bij een Instagramfoto van hun grootse bruiloft in Italië in 2010 plaatste Yolanthe gisteren een hartje, wat de geruchten over een ‘doorstart’ van hun huwelijk flink aanwakkert.

Kanttekening

Wel moet even gezegd worden: de foto en het bijschrift verschenen niet op Yolanthe’s officiële account, maar op – zo lijkt het – een door haar zelf gecontroleerde fanpagina met zo’n 13.000 volgers. Het account barst immers van de privéfoto’s van Yolanthe en haar gezin, en wordt gevolgd door verschillende familieleden van Wesley en Yolanthe, onder wie ook Wesley’s moeder. De kans dat de foto en het bijschrift met Yo’s toestemming zijn geplaatst, is dus aanzienlijk.

Het kan twee kanten op…

Voor het bijschrift en de foto in kwestie – waarop Yolanthe en Wesley vanuit hun bruidskoets lachend achterom kijken en Wesley zwaait naar de camera – zijn verschillende verklaringen. Zo wordt gedacht dat een zwaaiende Wesley zou duiden op het afscheid nemen van hun negen jaar durende huwelijk. De tekst – ‘Bedankt iedereen, voor de steun en liefde. Deze foto zegt genoeg. Geef aub privacy en respect’ en een rood hartje – zou echter kunnen duiden op dat er momenteel tóch nog hard gewerkt wordt aan het lijmen van de breuk. Er zou ook too much gezocht kunnen worden achter het rode hartje, dat natuurlijk ook een bedankje zou kunnen zijn voor het met rust laten van de twee sterren.

Verzoek van Yolanthe

Vorige week plaatste Wesley geheel onverwachts een post op zijn account waarin hij toegaf “het meerdere keren te hebben verknald”. Na een stortvloed aan reacties werd de mogelijkheid om te reageren op de post uitgeschakeld. Met de foto van Wes en Yo op het fanaccount is inmiddels hetzelfde gebeurd. Ook daar kunnen instagrammers niet langer een reactie achterlaten. Mogelijk is dit op verzoek van Yolanthe ingesteld.

Plussen en minnen

Of Wes en Yo ook echt gaan scheiden, is dus nog even afwachten, maar Quote heeft zich al volop verdiept in hoe het vermogen van de twee verdeeld zal gaan worden als het inderdaad zover komt. Het koppel zou namelijk getrouwd zijn in gemeenschap van goederen, wat betekent dat Wesley’s bankrekening (die toch nog wel flink groter is dan die van Yolanthe), flink zal gaan slinken.

Aardig vermogen

Het vermogen van de voetballer lag volgens Quote vorig op zo’n 37 miljoen. En dat zal alleen nog maar groeien, aangezien Sneijder gewoon nog in Qatar aan het voetballen is. Hier verdient hij de komende anderhalf jaar nog 3,75 miljoen euro. Yolanthe heeft natuurlijk ook gewoon haar eigen carrière in Nederland, maar toch lijkt het haar financieel niet voor de wind te gaan. YCVK Beheer B.V. heeft zelfs een negatief eigen vermogen van een paar ton. Samen hebben Wesley en Yolanthe ook nog meerdere huizen in verschillende landen én het restaurant XaXa op Ibiza, vlakbij hun villa op het eiland.

19 miljoen

Volgens Quote zou het dus uitkomen op minimaal zo’n 19 miljoen euro die Yolanthe zou krijgen mocht het wel tot een scheiding komen. Het tweetal stapte in 2010 in het huwelijksbootje. Wes & Yo gaven elkaar het ja-woord in Italië, nabije Florence. In 2015 kregen zij een zoontje, Xess Xava. Onlangs verhuisde het tweetal naar Qatar, waar Wesley voetbalt bij voetbalclub Al-Gharafa.

