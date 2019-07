Voetballegende Wesley Sneijder (35) heeft zich, nu zijn huwelijk met Yolanthe op de klippen is gelopen, ter afleiding volop in het uitgaansleven gestort. Hij zou een gewilde prooi zijn voor veel vrouwen, maar… de voetballer is mogelijk alweer van de markt. Wesley is bijzonder innig gespot met voormalig GTST-actrice Gaby Blaaser (33).

Dat valt te lezen in de nieuwste editie van Story. Extra opmerkelijk aan het verhaal: Wesley’s jongere broertje Rodney zou als bliksemafleider dienen door te doen alsof híj iets met Gaby heeft.

Ingewikkeld verhaal

Het verhaal over Wesley en Gaby kwam naar boven toen de twee samen aanwezig waren bij de kampioenswedstrijd van amateurvoetbalclub DHSC uit Utrecht, waar Wesley’s broer Rodney voetbalt. Na afloop van de wedstrijd, die door DHSC werd gewonnen, werd Gaby door Rodney nadrukkelijk in het feestgedruis betrokken. Daardoor werd Gaby in eerste instantie aan Rodney gelinkt. Maar al vrij snel zong het rond dat dit een afleidingsmanoeuvre zou zijn: de bloedmooie actrice zou juist een affaire met Wesley beleven, melden kringen rondom Wesley aan het entertainmentblad.

Zoen

“Wesley en Gaby zijn nogal innig op het terras van restaurant The Harbour Club in Vinkeveen gezien”, meldt een andere bron aan Story. De twee zouden er zelfs gezoend hebben. “Ze zaten weliswaar in het hoekje van het terras, maar de recordinternational van het Nederlands Elftal en een mooie vrouw als Gaby vallen vrij snel op.”

Ontkenning

Wanneer Story dit gerucht aan Gaby voorlegt, ontkent ze iets met Wesley gehad te hebben. “Ik weet echt van niets”, verklaart Gaby. “Nee, ik heb nooit gezoend met Wesley op het terras van The Harbour Club. Daar zou ik niet over liegen.” Dan verzucht Gaby: “Mag ik ook gewoon vrijgezel zijn?”

Voetbalvrouw-ambities?

Dat ze geniet van haar vrijgezellenstatus weet inmiddels ook Valencia-doelman Jasper Cillessen: die werd onlangs óók al met Gaby gespot op tropisch Curaçao, waar ze volgens omstanders veel moeite deed de eveneens vrijgezelle keeper in te palmen.

Jaimy weet meer

Temptation-verleider Jaimy, die ook wat gehad heeft met Gaby, heeft bij Shownieuws inmiddels bevestigt dat Gaby en Wesley meer zijn dan dat Gaby doet voorkomen. “Dat verbaast me helemaal niets, dat wist ik al”, zegt hij in een video. “Ik weet niet waar Gaby mee bezig is, maar ik wens haar alle geluk en Wesley Sneijder ook.” Jaimy doelt hiermee op zijn breuk met Gaby. “Er zijn wat dingetjes voorgevallen en dat was niet heel netjes van haar kant. Maar dat is niet aan mij om te vertellen. Ik heb heel veel van dat meisje gehouden, dus het zou heel kinderachtig zijn als ik nu zou vertellen hoe alles in elkaar zit.”

