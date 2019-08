Scheidingsstress? Flink aangekomen Wesley Sneijder in het openbaar

Jarenlang moest Wesley Sneijder zich als topsporter aan een strikt regime houden. Uit nieuw verschenen beelden blijkt dat hij de teugels de laatste tijd (behoorlijk) wat laat vieren…

‘Buikje’

Wesley houdt zich sinds de breuk met Yolanthe Cabau zo veel mogelijk op de achtergrond, maar voor een voetbalwedstrijd van FC Utrecht tegen VVV-Venlo trad hij toch weer in het openbaar. Daar viel één ding op: de voormalig voetballer is sinds zijn eerder deze maand aangekondigde ‘pensioen’ behoorlijk wat kilo’s aangekomen. Zijn ‘buikje’ is sindsdien onderwerp van gesprek, óók in het buitenland.

Fatshaming

De ex van Yolanthe krijgt veel kritiek op zijn nieuwe ‘levensstijl’, maar kan ook rekenen op begrip. Zo begrijpen velen dat hij nu van het leven wil genieten nadat hij jaren op een strikt sportdieet heeft geleefd. Ook denken een aantal fans dat het met de recente breuk met Yolanthe te maken heeft.

Wesley Sneijder enjoying his retirement a bit too much pic.twitter.com/GbrDwqk19W — Xav Salazar (@XavsFutbol) August 25, 2019

Andere reacties op de beelden:

Rafael van der Vaart en Wesley Sneijder beginnen aan tweede carriere. #veronicainside pic.twitter.com/WYyAOyQs87 — Joost van der Werf (@joost_fishhook) August 26, 2019

Personne : Wesley Sneijder le jour de sa retraite : pic.twitter.com/fyK6tU8PZO — Nassputin (@Nassputin) August 25, 2019

Dutch legend Wesley Sneijder shows dramatic weight gain after retiring https://t.co/hPRsmy6CCm pic.twitter.com/ZA5SGPhij4 — SportsGridUK (@Sportsgriduk) August 26, 2019

Bron: Story | Beeld: ANP