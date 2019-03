Wesley voor het eerst over breuk met Yolanthe: ‘Ik heb het verknald’

Dinsdag werd bekendgemaakt dat er een einde is gekomen aan het sprookjeshuwelijk van Wesley en Yolanthe. Nu heeft de voetballer op Instagram voor het eerst gereageerd op de breuk.

“Ik heb het verknald”, schrijft de voetballer. “Meerdere keren. Mijn gezin verdient rust. Ik vraag nogmaals om respect voor onze privacy. We zijn nog niet gescheiden.”

Dinsdag werd bekend dat de twee niet meer samenleven. Of ze ook juridisch gaan scheiden, is onbekend. Wesley en Yolanthe stapten in 2010 in het huwelijksbootje. In 2015 kregen zij een zoontje, Xess Xava. Onlangs verhuisde het tweetal naar Qatar, waar Wesley voetbalt bij voetbalclub Al-Gharaffa.

Bron & beeld: ANP