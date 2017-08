Wesley en Yolanthe in de problemen door beachclub Xaxa

Wesley en Yolanthe doen goede zaken met hun beachclub Xaxa, die in juni werd geopend op Ibiza. De beachclub zit elke avond stampvol. Toch is er iets goed mis met Xaxa.

Procedure

De gemeente San Josep, waar de beachclub is gevestigd op Ibiza, heeft een procedure gestart tegen Wes en Yo. Er blijkt een vergunning te ontbreken. Bij de beachclub is een trap gebouwd, zonder toestemming van de gemeente. Na inspectie blijkt ook nog eens dat de gebouwde trap veel groter is dan aangegeven.

Vergunningsvereisten

Het sterrenkoppel heeft dus niet aan vergunningsvereisten voldaan. Daarom onderneemt de gemeente stappen. Wat de gevolgen van een procedure zijn is nog niet bekend. Wesley blijkt in ieder geval een betere voetballer dan zakenman te zijn…

