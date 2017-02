Werd het geslacht van de ‘beybeys’ van Beyoncé al verklapt?

Woensdagavond kondigde Beyoncé aan dat ze zwanger is van een tweeling. Het bericht ging direct viraal en de foto die de zwangere Beyoncé deelde brak alle records op Instagram. De foto werd inmiddels al ruim 9 miljoen keer geliked. Wauw! Natuurlijk werd er na het nieuws direct gespeculeerd over het geslacht van de baby’s (of beybeys, zoals ze ook al wel liefkozend genoemd worden).

De foto die Beyoncé met de wereld deelde lijkt al een hint te geven: ze draagt namelijk een hemelsblauwe onderbroek en een rode bh met roze strikje. Betekent dit dat Queen B en Jay-Z een jongen en een meisje verwacht of wilden ze het geslacht gewoon in het midden laten?

A photo posted by Beyoncé (@beyonce) on Feb 1, 2017 at 10:39am PST

Volgens RadarOnline weet een ‘insider’ het antwoord op deze vraag. We weten niet wie deze insider precies is, maar hij of zij zou tegen RadarOnline het volgende gezegd hebben: ‘Het was voor Beyoncé heel moeilijk om zwanger te worden en daarom hebben ze al snel voor IVF gekozen.’ Ook wist de insider te vertellen dat: ‘Beyoncé en Jay-Z tijdens het IVF proces het geslacht van de embryo konden kiezen en ze kozen voor een jongen en een meisje.’

Wat denk jij? Heeft Beyoncé in haar foto al verklapt dat Blue Ivy er een broertje en een zusje bij krijgt of houdt ze ons gewoon nog eventjes in spanning?

Bron: radaronline.com / grazia.nl