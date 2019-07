Wendy van Dijk over zware periode: ‘Ik was mijn houvast kwijt, ook privé’

Wendy van Dijk doet in haar eigen blad een boekje open over de roerige periode na haar afscheid bij ‘The Voice’ én de relatieproblemen met haar man Erland. Dat het niet makkelijk is geweest voor de presentatrice, dat staat vast.

Ze laat weten wel goed afscheid te hebben genomen van het programma en haar collega’s, maar toch was ze dat stukje zekerheid kwijt. Helemaal omdat niet duidelijk was of The Voice mee zou verhuizen naar Talpa met Van Dijk. En ook thuis met Erland liep het niet lekker. “Ik was mijn houvast kwijt, ook privé.”

Zwaar

Wendy vervolgt: “Het is een rare tijd geweest, er is zo veel gezegd, zo veel geschreven (…) nu merk ik dat de tijd heelt, dat alles goed komt, tot rust komt, zowel in werk als privé. Dat ik ook zin heb in nieuw avontuur. Maar het is even zwaar geweest.” Inmiddels lijken er betere tijden aan te breken voor de presentatrice, zeker omdat de liefde lijkt op te bloeien tussen haar en Galjaard. “Dit is mijn moment om opnieuw te beginnen. Terug bij de zender waar ik ben begonnen.”

Lees ook

Wendy van Dijk: ‘Ik voelde me even heel eenzaam en verdrietig’

Huwelijkscrisis

Wendy en Erland maakten begin dit jaar bekend dat ze huwelijksproblemen hebben. Ze lieten weten er hard aan te werken om er samen uit te komen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.