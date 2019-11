Wendy van Dijk vindt sinterklaas ‘meesterlijk complot’

Wendy van Dijk was dit jaar een van de drie BN’ers die een eigen sinterklaaskinderboek mochten schrijven. Dat was voor haar extra leuk, omdat ze als kind een enorme fan van Sinterklaas was.

‘Ik heb ook zó lang in Sinterklaas geloofd. Ik denk dat ik al 10 jaar was, en de laatste uit de klas’, vertelt Wendy in de Telegraaf-bijlage Vrouw over haar geloof in Sinterklaas. ‘Met iedereen kreeg ik ruzie, want zij zeiden dat hij niet bestond.’

Meesterlijk complot

Pas toen ze op een avond bij haar ouders in bed kroop, kwam ze achter de waarheid. ‘Ik was niet boos of verdrietig toen ik achter de waarheid kwam, vond het meer een meesterlijk complot. Dat heb ik nog steeds, trouwens. Het is toch meesterlijk, dat iedereen meedoet?’

Bron: ANP | Beeld: Peter Smulders

