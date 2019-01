Jarige Wendy van Dijk krijgt bijzonder verjaardagscadeau van Erland

Wendy van Dijk mag vandaag 48 kaarsjes uitblazen! Ondanks de huwelijksproblemen, is haar man Erland Galjaard er als eerste bij om haar te verrassen met een verjaardagscadeau.

Hoewel Wendy’s verjaardag alle reden is voor een feestje, gaat ze ook door een loodzware periode nu haar huwelijk in zwaar weer zit. Toch gaat het echtpaar nog goed met elkaar om. Erland verraste Wendy vanochtend met een prachtige bos rozen. ‘Dank je lief..,’ schrijft ze bij het boeket. ‘Dit zijn er honderd, 48 is dus jong :-).’

Huwelijksperikelen

De presentatrice en voormalig RTL-baas maakten begin deze maand bekend dat ze vechten voor hun huwelijk. ‘We houden het liever binnenskamers en proberen er gewoon uit te komen. Dat is hoe we er nu in staan,’ verklaarde Wendy. Ze zegt de kinderen in de gaten te houden, dat zij niet de dupe worden van de huwelijksperikelen en de media-aandacht. ‘Dat gaat eigenlijk heel goed. We praten veel, zij weten ook hoe ons leven een beetje in elkaar zit.’

Bron: Story.nl | Beeld: ANP, Instagram