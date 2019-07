Na een roerige periode is het voor Wendy van Dijk eindelijk tijd voor een beetje rust. Dat ze daar optimaal van wil genieten, moge duidelijk zijn. En daarom kiest de presentatrice ervoor om even een stapje terug te doen.

Via Instagram laat Wendy weten een tijd afwezig te zijn op social media. “De vakantie is begonnen!”, begint de blondine. “Ik ga even een tijdje offline. Even geen social media, geen afleiding. Geen: ‘Mam, doe je telefoon nou weg!’ Even echte aandacht voor elkaar.” Hoelang we niks van haar zullen horen, laat de presentatrice in het midden maar wél schrijft ze: “Tot over een paar weekjes!”

Fijne vakantie

De volgers van Wendy gunnen haar de rust enorm. “Laat de stormen overwaaien! En blijf diegene die je altijd bent geweest”, schrijft een fan die haar naar eigen zeggen alleen kent van tv. “Maar ik heb je altijd in mijn hart.” Een andere volger laat weten: “Wat een goede keuze, lieve Wendy! Lekker genieten van je prachtige gezin en familie! Ik snap je keuze helemaal. Ik wens jou/jullie een hele fijne vakantie toe! Je hebt het meer dan verdiend.”

Huwelijkscrisis

Niet alleen heeft Wendy een zware tijd achter de rug vanwege de huwelijksproblemen met Erland, ook nam ze afscheid van haar ‘kindje’ The Voice of Holland.

Beeld: ANP, Instagram