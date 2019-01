Wendy van Dijk over huwelijksproblemen: ‘We proberen een oplossing te vinden’

Onlangs werd bekend dat het huwelijk van Wendy van Dijk en Erland Galjaard in zwaar weer verkeert. Samen proberen ze erachter te komen wat de oorzaak van die problemen is én zoeken ze naar een oplossing. Maar of de presentatrice ook denkt dat die goede afloop er gaat komen?

Uitspraken over of ze denkt dat de huwelijksproblemen worden opgelost, wil Wendy niet doen. ‘Ik denk niet te ver vooruit, kijk per moment en per dag’, vertelt ze in RTL Boulevard. ‘We veranderen als mens ook ontzettend, ontwikkelen onszelf.’

Huwelijkstherapie

Momenteel proberen de twee er met huwelijkstherapie uit te komen. ‘Of het RTL is geweest en de drukte rond mijn afscheid; we proberen erachter te komen, en ook wat de oplossing kan zijn’, aldus Wendy. Ze wil dan ook nog niet spreken van een scheiding. ‘Dat is erg voorbarig.’

Volgens de presentatrice is er ‘nog veel liefde’ tussen haar en Erland. ‘Welke kant het ook op gaat, er is veel liefde. En dat blijft ook zo.’

Dochter

In september 2014 stapte het mediakoppel in het huwelijksbootje op Ibiza. Samen hebben ze een dochter, genaamd Lizzy.

