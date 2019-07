Wendy van Dijk: ‘Ik voelde me even heel eenzaam en verdrietig’

Eerder dit jaar is bekendgemaakt dat Wendy van Dijk het warme ‘RTL’-bad verlaat voor Talpa. Natuurlijk een mooie stap voor de presentatrice, maar ze geeft toe het wel even moeilijk te hebben gehad met de verandering.

In het zomernummer van Wendy praten Van Dijk en Linda de Mol openhartig over hun toekomst bij de zendergroep van Talpa. En in het gesprek blijft Wendy’s afscheid bij RTL natuurlijk niet onbesproken. “Ik heb goed afscheid genomen, maar eenmaal thuis voelde ik me even heel eenzaam en verdrietig”, aldus de presentatrice. Even de paniek: ben ik niet te vroeg weggegaan? Toen ik voor Talpa koos, was het nog onzeker waar The Voice naartoe zou gaan.”

Hart in Aktie

Nu voelt haar overstap naar Talpa als het moment om opnieuw te beginnen. “Terug bij de zender waar ik ben begonnen”, zegt Wendy tegen Linda, die creatief directeur is bij Net5. “Dat was mijn motivatie. Hart in Aktie, diep in mij zit dat ik dat weer zou willen terughalen. En ik hoop dat wij samen wat gaan doen. In de film of in een serie.”

Champagne

Linda vult aan: “Dat is wel langetermijnplanning, want voordat je bijvoorbeeld een nieuwe dramaserie op de buis hebt, ben je zo twee jaar verder. Ineens denk ik dus ook al over 2022 na. Dat is nieuw voor mij. Als we straks een miljoen kijkers halen, gaan de flessen champagne open en de vlaggen uit. En bij Net5 hebben we al een hit als we boven de 400.000 kijkers komen.”

Bron & beeld: ANP