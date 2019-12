OMG: pakt Chantal Wendy keihard terug voor haattweets? Cokeverslaving onthuld in blad

Eerder dit jaar lag Wendy van Dijk (48) onder vuur omdat zij haattweets geliket zou hebben over ‘Dancing with the Stars’-presentatrice Chantal Janzen (40). Dat werd door het naar Talpa vertrokken RTL-gezicht uiteraard vurig ontkent met de verklaring dat ze gehackt was, maar een vaag verhaal was het wel… Dat de twee geen vriendinnen zijn, is geen geheim en in het januarinummer lijkt de blondine haar concullega nu snoeihard terug te pakken.

Wendy over haar cocaïneverslaving

In haar blad &C is namelijk een interview met ‘Wendy van Dijk’ te lezen, waarin zij erg openhartig is over haar cocaïneverslaving. “Ik had vaak het gevoel dat ik niet goed genoeg was. Met cocaïne was dat allemaal in één klap weg”, zo meldde &C op haar website in een speciale aankondiging van de nieuwe editie.

Persoonsverwarring

Wat blijkt nu? Dit is dus níet de Wendy van Dijk die we allemaal kennen van haar televisiecarrière, maar een random vrouw met toevallig dezelfde naam. Saillant detail: al jaren gaat het sterke gerucht dat de ‘echte’ Wendy kampt met een coke-verslaving.

‘Heel apart’

De bizarre aankondiging stond blijkbaar enige tijd op de site van &C, zo onthulde RTL Boulevard. Inmiddels is ‘van Dijk’ weggehaald en staat er alleen nog ‘Wendy’. Luuk Ikink: “Heel apart. Wij dachten: even bellen, hoe zit dat precies? Het bleek te gaan om een totaal andere Wendy van Dijk. Wel met dezelfde achternaam, maar dus niet de Wendy van Dijk die wij allemaal kennen van de televisie”, zo vertelde hij gisteren in de uitzending.

Payback voor haattweets?

Het blad nam nergens de moeite om er even bij te vermelden dat dus gaat om een andere Wendy. Vrij bizar dus. Ook opmerkelijk: doorgaans worden bij reallife-verhalen in magazines überhaupt geen achternamen genoemd. Vaak enkel een voornaam, áls dat al geen schuilnaam is. Zou deze actie dan inderdaad dikke payback zijn van Chantal voor de haattweet-gate?

‘Oorlog ontketend’

“Dat Chantal en Wendy geen vriendinnen zijn is duidelijk. Maar met haar laatste actie heeft Chantal een oorlog ontketend”, aldus Boulevard. Wendy heeft nog niet gereageerd op de ophef, maar dat kan ongetwijfeld niet lang meer duren…

Bron: Superguide | Beeld: ANP