Wendy voor het eerst openhartig over huwelijksproblemen met Erland

Wendy van Dijk praatte maandagavond in het programma ‘6 Inside’ voor het eerst over haar relatieproblemen met oud-RTL-baas Erland Galjaard. Zij noemt hun huwelijksproblemen een ‘work in progress’.

Het tweetal maakte vorige week bekend dat hun huwelijk in zwaar weer zit. ‘Ja weet je, je kiest er niet voor om het naar buiten te brengen’, verzucht Wendy in de uitzending. ‘Maar het is inherent aan ons vak, helaas dat het dan op straat ligt en dat je dan gedwongen wordt om daar uitspraken over te doen.’ Wendy laat weten dat ze er liever niet over vertelt. ‘We houden het liever binnenskamers en proberen er gewoon uit te komen. Dat is hoe we er nu in staan.’

Kinderen

De presentatrice zegt wel de kinderen in de gaten te houden, dat zij niet de dupe worden van de huwelijksperikelen en de media-aandacht. ‘Dat gaat eigenlijk heel goed. We praten veel, zij weten ook hoe ons leven een beetje in elkaar zit.’

Van RTL naar Talpa

Wendy gaat na de zomer aan de slag bij Talpa en laat daarmee het vertrouwde RTL-nest achter zich. Ze wordt in elk geval het gezicht van ‘Dance Dance Dance’, dat ook mee is verhuisd naar SBS. Erland, die ook in gesprek is over een baan bij Talpa, heeft laten weten ‘trots’ te zijn op Wendy.

