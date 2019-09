Betekent deze post dat Wendy en Erland hun huwelijkscrisis definitief te boven zijn?

Presentatrice Wendy van Dijk en tv-man Erland Galjaard hebben een heftige periode achter de rug. Hun huwelijk leek eerder dit jaar voorbij te zijn en het wachten was op een scheiding. Toch lijken ze het geluk hervonden te hebben.

‘Wát een man’

Dat blijkt uit een nieuwe post van Wendy op haar Instagram. Vandaag is het stel precies vijf jaar getrouwd en met een reeks foto’s denkt ze terug aan die bijzondere dag. “De kus. Hier de generale repetitie in badkleding. Vandaag zijn we bijna twaalf jaar samen en voor het ‘echie’ vijf jaar getrouwd. In voor en tegenspoed. Liefste. Bedankt voor je unieke zijn en je onvoorwaardelijke liefde voor mij. Wát een man ben jij… Lucky me. Love you baby“, schrijft ze erbij.

Na regen…

Toen Wendy en Erland begin dit jaar lieten weten dat hun huwelijk in zwaar weer verkeerde, maakten ze direct duidelijk er hard aan te werken om er samen uit te komen. Dat lijkt nu, maanden later, gelukkig te zijn gelukt.