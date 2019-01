Wendy en Erland bevestigen huwelijkscrisis: ‘We proberen het op te lossen’

Het huwelijk van Wendy van Dijk en Erland Galjaard zit in zwaar weer. De voormalig RTL4-baas zou de echtelijke woning in Nigtevecht hebben verlaten. Dat schrijft De Telegraaf. “We proberen tot een oplossing te komen”, klinkt het.

Lees ook

Wendy van Dijk had een depressie

Heen en weer

Wendy en Erland hebben in een verklaring bevestigd dat hun huwelijk het moeilijk heeft. “Hoewel we verder niet op geruchten zullen ingaan, kunnen we wel laten weten dat Erland ook nog steeds in Nigtevecht woont, maar gezien de situatie af en toe in zijn kantoor annex studio in Amsterdam logeert omdat hij daar ook werkt.”

Privacy

Het is volgens Erland nog te vroeg om te spreken van een scheiding. “We proberen met elkaar tot een oplossing te komen en hopen dat iedereen ons – maar vooral onze kinderen – in de gelegenheid stelt dit in alle rust en privacy te doen.”

Gezin

Wendy en Erland kregen in 2007 een relatie en trouwden vier jaar geleden op Ibiza. Ze hebben samen dochter Lizzy (8).

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: ANP | Beeld: ANP