Waylon vertegenwoordigt Nederland op het Eurovisie Songfestival

Waylon treedt namens Nederland op tijdens het Eurovisie Songfestival. In een video, waarop de zanger niet te zien is, wordt gesuggereerd dat hij in mei 2018 naar Lissabon gaat.

Lees ook: Waylon en Joëlle Witschge weer uit elkaar

In de video is vanuit het perspectief van de zanger gefilmd, waardoor zijn hoofd niet te zien is. Zijn tatoeages wel en er is een beeld te zien van The Voice of Holland, waar Waylon jureert.

Hond Chevy

Daarbij is een hoed van de zanger te zien en is zijn gekuch te horen. Ook is zijn hond Chevy te zien in de video.

Tweede keer

Het is niet de eerste keer dat Waylon naar het Songfestival gaat: in 2014 deed hij ook al mee, samen met Ilse DeLange in de formatie The Common Linnets. Met Calm after the storm werd het duo destijds tweede.

Update

De zanger gaat inderdaad voor Nederland naar het Eurovisiesongfestival. Dat heeft AVROTROS bekendgemaakt. ‘Hij gaat het schrijven met het songfestival in zijn achterhoofd. Hij wil met het beste liedje gaan en staat daarom ook open voor nummers van andere songwriters’, zegt de woordvoerster van AVROTROS.

Bron: Story/Nu.nl | Beeld: ANP