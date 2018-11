Waylon verrast The Voice of Holland-kijkers met ‘Kleine jongen’

Het doel The Voice of Holland is natuurlijk om je zangtalent te showen. Normaal doen de deelnemers dat natuurlijk, maar gisteren liet één van de juryleden zien wat hij in zijn mars had.

Nadat Xerxes Naseri met Magherita van Marco Borsato een Nederlandstalige bijdrage had geleverd, moest Waylon daar proberen tegenop te boxen.

Kleine jongen

Ondanks dat Waylon het niet van tevoren had geoefend maakte hij toch een enorme indruk met zijn versie van Kleine Jongen van André Hazes.

Het was niet de eerste keer dat hij het nummer zong. Een paar jaar geleden bracht hij het ook al ten gehore tijdens Heel Holland Zingt Hazes.