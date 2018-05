Waylon vindt uitschakeling België jammer, zangeres Sennek snapt er niets van

Waylon heeft teleurgesteld gereageerd op de uitschakeling van België in de eerste halve finale van het Eurovisiesongfestival. “Absoluut niet verdiend”, schrijft de Nederlandse inzending op Instagram. Zangeres Sennek is ook nog niet helemaal van de shock bekomen; ze kan op the day after nog niet verklaren waarom ze gisteravond is uitgeschakeld.

Kenners zaten fout

Waylon plaatste bij zijn post een hartje voor de Belgische zangeres Sennek, die met haar zelfgeschreven A Matter Of Time niet genoeg punten vergaarde bij jury en publiek. Sennek, de artiestennaam van Laura Groeseneken, was vooraf door de meeste kenners wel een finaleplaats toegedicht, maar stelde in de halve eindstrijd volgens velen teleur. Door de uitschakeling is België er voor het eerst sinds 2014 niet bij in de finale. De afgelopen drie jaar scoorden onze zuiderburen nog top 10-noteringen met achtereenvolgend Loïc Nottet, Laura Tesoro en Blanche.

‘Het was misschien te eenvoudig’

De Belgische zangeres heeft zelf inmiddels ook op haar uitschakeling gereageerd. “Ik denk dat ik op de een of andere manier niet ben overgekomen zoals ik wilde”, legde ze in De ochtend op de Vlaamse nieuwszender Radio 1 uit. “Het was misschien te eenvoudig. Ik weet het niet. Maar het was alleszins helemaal zoals ik het wilde. Ik zou het ook nooit anders hebben gedaan en dat is, denk ik, het belangrijkste.”

Duimen voor Frankrijk

Teleurgesteld is ze nog steeds. “Natuurlijk, ik heb er acht maanden naartoe geleefd. Iedereen zat in spanning op de uitslag te wachten. We hebben allemaal ons best gedaan. Maar het hoort erbij. Het is een wedstrijd met winnaars en verliezers.” Sennek hoopt nu dat de Franse inzending, Madame Monsieur met het lied Mercy, wint.

Wachten op Waylon

Ierland, Oostenrijk, Estland, Cyprus, Litouwen, Israël, Tsjechië, Bulgarije, Albanië en Finland plaatsten zich dinsdag wel voor de finale. Papa in spé Waylon is donderdag in de tweede halve finale aan de beurt met zijn nummer Outlaw In ‘Em.

Het nummer van de Vlaamse Sennek:

Beeld: Hollandse Hoogte

