Waylon haalt uit naar talenten van ‘The Voice of Holland’

Waylon is een van de coaches van ‘The Voice of Holland’ en staat aanstaande vrijdag met drie van zijn talenten in de eerste liveshow. Wie er met de winst naar huis gaat, zal de tijd moeten leren. Maar één ding moge duidelijk zijn als het aan de zanger ligt. ‘Het programma is een geweldige etalage. Maar de artiesten moeten slimmer zijn, en het verloop na de winst is een probleem.’

Het winnen van ‘The Voice of Holland’ is geen garantie voor een glansrijke carrière, zo stelt Waylon. Hij noemt het dan ook jammer dat er zo weinig voormalige winnaars – met uitzondering van Maan en OG3NE – zijn uitgegroeid tot grote sterren.

Doodzonde

‘Achter de schermen hebben we daar ook weleens discussie over’, vertelt de zanger aan Telegraaf. ‘Je hebt bijna de hele vijver met talent in Nederland leeggevist en je hebt geen gigantische ster gemaakt. Dat heeft niets te maken met het programma, want je kunt geen beter podium krijgen als artiest.’ Het probleem ligt volgens Waylon bij wat er na afloop van het programma gebeurt. ‘Op het moment dat een artiest heeft gewonnen, zoals vorig jaar Jim, gaat hij een coveralbum opnemen. Dat vind ik doodzonde. Ik wil Jim leren kennen, die covers heb ik hier al gehoord.’

Taak van de winnaar

Waylon vindt eigenlijk dat de kandidaten er na het programma voor moeten zorgen dat ze binnen een jaar niet meer bekend staan als het talent van ‘The Voice’. ‘Dan moet je ervoor zorgen dat je Pleun (red. Pleun Bierbooms, een van zijn talenten uit een eerder seizoen) bent, of Jim, of wie dan ook. Dat is jóúw taak. Daar zullen mensen je mee moeten helpen, maar dat zijn niet per se de mensen die je aangewezen krijgt.’

Als het aan de ‘The Voice’-coach ligt, zou er vanuit twee kanten iets moeten veranderen. ‘Ik vind dat de artiesten slimmer moeten zijn en het programma de periode erna op een andere manier moet regelen.’

Jim

Jim van der Zee was degene die vorig seizoen met de winst huiswaarts keerde. Hij vertelde kort na de finale dat hij tijdens de talentenshow veel steun had aan zijn coach Anouk, maar al gauw geen contact meer met haar had. Dat terwijl ze tijdens de liveshow had laten weten altijd beschikbaar te zijn voor hem. ‘Misschien dat het nog gaat komen, maar sinds de finale heb ik niets meer van haar gehoord’, zei hij destijds in een interview. ‘We hebben samen een televisie-interview gegeven en daarna heb ik Anouk niet meer gesproken of gezien. Misschien dat ze mij de tijd wil geven om alles te laten bezinken. Want er komt wel heel veel op me af. Ik hoop dat Anouk van zich laat horen, want ik zou het jammer vinden als dat verwatert.’

