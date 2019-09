Waylon over zijn verleden: ‘Ik hield totaal niet van mezelf’

Waylon heeft in het verleden, voordat zijn carrière van de grond kwam, drugs vervoerd. Dat bekende de tweevoudig songfestivaldeelnemer dinsdagavond in het programma ‘Sterren op het doek’.



“Ik had een goede vriend die handelde in het goedje en daar deed ik dan af en toe wel eens een klusje voor”, aldus de zanger. Dit deed hij rond zijn twintigste, in een moeilijke periode waarin hij niet wilde werken. Uiteindelijk moest Waylon het ouderlijk huis verlaten.

Geldgebrek

“Ik hield totaal niet van mezelf, omdat niets in mijn leven tot dan toe nog gelukt was”, vertelde hij presentator Özcan Akyol. Vanaf zijn 24e greep de zanger zelf naar de drugs. Omdat hij geen geld had, moest hij voor een goede vriend wel eens “een klusje doen. Je wordt heel creatief als je iets heel graag wilt. Zo leer je die wereld ook kennen.”

Stront vreten

Waylon noemt zichzelf wel “een veilige dealer. Hij had gewoon plekken waar af en toe eens een ‘badge’ naar toe moest. En dat ging ik dan doen. Dat was dan een kroegeigenaar, bij wie je naast een biertje ook wat anders kon bestellen.” Dealer vindt de zanger trouwens geen fijn woord. “Dan wordt dat gelijk weer de kop van het artikel. Die kop zou moeten zijn dat ik een jongen was die er alles aan heeft gedaan om te bereiken wat hij graag wilde. Als dit een onderdeel daarvan was, was dat een onderdeel ervan. Soms moet je stront vreten om te proeven hoe lekker het andere allemaal is.”

Bron & beeld: ANP