Waylon openhartig over overdosis: ‘Ik werd wakker in het ziekenhuis’

Waylon is na een leven vol drugs getransformeerd in een huismus. “Ik ben de saaiste rock-’n-roller die er is”, zegt de zanger in een interview met Chantal Janzen in de nieuwste editie van haar blad &C. Daarin onthult hij ook ooit na een overdosis in het ziekenhuis werd opgenomen.

‘Ik voelde me laag’

Waylon heeft de tijd van snuiven en slikken definitief achter zich gelaten. “Als je in het ziekenhuis wakker wordt na een overdosis, dan voel je je wel redelijk laag”, zegt de zanger, die tegenwoordig ’s avonds het liefst op de bank detectives kijkt met zijn vriendin Bibi Breijman. Geheelonthouder is Waylon niet: “Ik drink af en toe een wijntje bij het eten. En ik rook graag een joint, dat vind ik echt superlekker.”

‘Ik wil dat het een leuk mens wordt’

Bibi Breijman is in verwachting van hun eerste kind. Waylon kan niet wachten straks de luiers te verschonen, maar heeft nog geen sterke ideeën over de opvoeding: “Het enige wat ik belangrijk vind, is dat het een mooi, leuk mens wordt. En daar ben ik deels verantwoordelijk voor.”

Dit bericht bekijken op Instagram 🖤 Een bericht gedeeld door Bibi Breijman (@bibibreijman) op 22 Sep 2018 om 8:10 (PDT)

Bron: ANP / Beeld: Hollandse Hoogte