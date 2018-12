Waylon doet voor het eerst boekje open over pasgeboren dochtertje Teddy

Waylon zit op een roze wolk sinds de geboorte van zijn dochtertje Teddy. De rockster, die normaal niet dol is op interviews, is behoorlijk openhartig over zijn leven als kersverse vader.

Waylons verlof zit er weer op. De zanger moest dit weekend weer optreden voor een volle zaal. Maar zijn belangrijkste supporters zaten backstage. Bibi en hun pasgeboren dochtertje Teddy waren mee naar het concert. Waylon kan zijn geluk niet op. ‘Het gaat hartstikke goed’, zegt hij tegenover RTL Boulevard. ‘Weinig slaap, en daar gedij ik goed op.’ De stoere zanger herkent zichzelf bijna niet meer terug sinds hij vader is van zijn dochtertje. ‘Het is bizar. Ik kreeg een gevoel waar ik bijna bang van werd. Dat je zo veel om iets kan geven’, zegt hij.

Bevalling

De bevalling van zijn vriendin Bibi liep op rolletjes. ‘Er waren geen complicaties’, vertelt de zanger. De kleine Teddy kwam via een bevalling in bad ter wereld. ‘Het was magisch, zo bijzonder.’

Eerste kindje

Teddy is het eerste kindje voor Bibi Breijman. Waylon had daarentegen al een zoon uit een eerdere relatie, genaamd Dylan. En zó ziet de 16-jarige jongen eruit.

Beeld: ANP