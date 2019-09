Waylon over opvoeding 17-jarige zoon: ‘Ik weet dat ik dat niet goed gedaan heb’

Waar Waylon (39) nu een familieman geworden is volgens zijn geliefde Bibi Breijman (28), was dat vroeger wel even anders. Het leven van de zanger bestond vooral uit een hoop rock-‘n-roll en in die periode werd hij vader van een zoon die inmiddels zeventien is. In een gloednieuwe aflevering van ‘Chantals Pyjama Party’ doet de zanger er een boekje over open.

Waylon werd in 2002 voor het eerst vader van een zoon die luistert naar de naam Dylan. De twee hebben lang geen contact gehad door de drugsverslaving waar de zanger jarenlang mee kampte. Eerder vertelde hij al in een interview dat hij daar veel spijt van heeft: “Gelukkig ben ik tot inkeer gekomen en kon mijn zoon mij vergeven”, zei hij destijds. “Dat vind ik zo mooi van hem.”

Helemaal los

In Chantals Pyjama Party komt de puberzoon van Waylon ook ter sprake. “Hij is er bijna ieder weekend en is knettergek met zijn kleine zusje”, zegt de zanger tegen Chantal Janzen (40). Hij vertelt op zijn 22ste vader te zijn geworden van Dylan. “Ik weet zelf dondersgoed dat ik dat niet goed gedaan heb.” Ze zagen elkaar dan ook weinig. “Ik ging helemaal los, als we het hebben over die wilde haren. Aan de drugs, het uitgaansleven… ik had nog zoveel dromen en wensen in dit leven. Die moest ik gaan opzoeken en waarmaken.”

Daaropvolgend doet Waylon een heftige uitspraak. “Ik denk dat ik er anders niet meer was geweest”, biecht hij op. “Dan had ik zelfmoord gepleegd. Als ik niet de persoon had kunnen worden die ik altijd in mijn hoofd had.”

Teddy

Naast zoon Dylan heeft Waylon een dochtertje met Bibi Breijman. De kleine spruit, die op 24 november 2018 geboren werd, heeft de prachtige naam Teddy gekregen.

Bron: Libelle.nl, RTL Boulevard | Beeld: still