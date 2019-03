Waylon openhartig over het vaderschap én zijn kinderwens met Bibi

Eind november werden Waylon en Bibi Breijman de trotse ouders van hun eerste kindje samen. Die gebeurtenis heeft een hoop veranderd in het leven van de zanger, zo vertelt hij in een interview met Story. “Het vaderschap overtreft alles.”

Wat niet iedereen weet, is dat zijn dochtertje Teddy het tweede kind is van Waylon. De rockster is ook de vader van Dylan, zijn 16-jarige zoon uit een eerdere relatie. Zij hebben alleen niet altijd een goede band gehad, vanwege de drugsverslaving van Waylon. Inmiddels hebben de twee gelukkig een hechte band.

Goede vader

En dat wil de ‘The Voice of Holland’-coach graag zo houden. “Ik wil een goede vader voor mijn kinderen zijn”, vertelt hij aan het weekblad. “Niet iemand op wie ze later terugkijken en zeggen dat ze het liever anders hadden gezien. Dat zou ik verschrikkelijk vinden.”

Allesomvattend

Hij zegt opvoeden te doen op gevoel. “Ik wil mijn kinderen geven wat ik zelf gemist heb en het goede uit mijn jeugd wil ik juist benadrukken. Het vaderschap vind ik allesomvattend. Het is moeilijk om in woorden uit te drukken. Ik denk dat iedere man die vader is dat gevoel herkent. Het vaderschap overtreft alles.” Dat is dan ook de reden dat Waylon altijd – waar hij ook geweest is – direct naar huis gaat. “Dus geen afterparty bij de finale van ‘The Voice of Holland’, waar mijn pupil Dennis van Aarssen heeft gewonnen. Ik zal er altijd voor hem zijn. Hij heeft mijn nummer en mag mij altijd bellen. Maar dat feest heb ik aan me voorbij laten gaan. Ik ging rechtstreeks naar huis, waar Bibi op me zat te wachten. Net als elke avond keken we nog even in het wiegje van Teddy. Het leven kan heel eenvoudig zijn…”

Meer kids?

Tegenover het AD doet Waylon nog een boekje open over zijn kinderwens. “Die kleine is nu drie maanden. En ik denk dat ik voorlopig nog wel in de kinderen zit, haha. Als het ons gegeven is, natuurlijk. Bibi wil er meer, ik ook. Twee, drie, zou zomaar kunnen. Het geeft me zoveel rust, richting en het relativeert alles weg. Dat is een heerlijk gevoel.”

