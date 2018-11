Waylon (38) en Bibi Breijman (27) hoeven nog maar héél even geduld te hebben tot ze hun kleine spruit mogen verwelkomen. Voor de vlogger is het haar eerste kindje, de zanger heeft daarentegen al een 16-jarige zoon uit een eerdere relatie.

Zestien jaar geleden zag Dylan, het eerste kind van Waylon, het levenslicht. Maar pas sinds een paar jaar hebben de twee weer contact met elkaar. Dit is een lange tijd niet zo geweest wegens de drugsverslaving van de zanger. ‘Gelukkig ben ik tot inkeer gekomen en kon mijn zoon mij vergeven’, zei hij in een eerder interview. ‘Dat vind ik zo mooi aan hem.’

Band

Waylon doet in een interview met Shownieuws een boekje open over de band die hij met Dylan heeft. Hij geeft toe dat hij de zwangerschap van Bibi nu heel anders meemaakt. ‘Het is zoveel rijker in m’n hoofd nu. Ik kan die jongen nu gelukkig maken. Ik kan ‘m meenemen naar mooie dingen, ik kan hem iets leren over het leven, ik kan ‘m een beetje sturen, ik kan hem wat wijze dingen bijbrengen. Ik was toen gewoon nog een kind’, doelt hij op zijn eerste zoon.

Wie het stel als eerste vertelde dat ze een kindje verwachten? Dylan. ‘We vonden echt dat hij de eerste was die dat moest weten.’ Benieuwd hoe de inmiddels 16-jarige jongen eruit ziet? Dat zie je hier.

