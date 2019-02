Echt té schattig: Waylon deelt zijn ontbijtje met dochtertje Teddy

Hoewel Waylon en Bibi hun kleine Teddy na de geboorte nooit al te herkenbaar in beeld brachten, is daar sinds deze week verandering in gekomen. Zo plaatste Bibi maandag een filmpje waarin de snoet van het meisje duidelijk te zien was en deelt nu óók de zanger een heerlijke video van zijn dochter.

Op de bewegende beelden is te zien hoe de kleine spruit bij haar vader op schoot zit. Om de beurt nemen de twee een hapje yoghurt. ‘Ik heb een snor en zij kan überhaupt niets… dus wij hebben alle reden om te smeren!’, schrijft Waylon erbij.

Genieten

Fans van de ‘The Voice of Holland’-coach genieten enorm van het liefdevolle moment. ‘Geweldig! Wat een rijkdom om zo met je kindje bezig te kunnen zijn. Geniet er maar lekker van, Waylon!’, reageert iemand. Een ander schrijft: ‘Heerlijk!! Lekker kliederen samen met paps.’

Beeld: ANP, Instagram