Waylon deelt oud kiekje met zijn vader: ‘Niet normaal! Eén gezicht’

Dat Willem Bijkerk – beter bekend als Waylon – zijn looks niet van een vreemde heeft, moge duidelijk zijn. De zanger heeft afgelopen weekend een kiekje uit de oude doos gedeeld, waarop hij te zien is met zijn vader. En wat blijkt: het is nét of je Waylon aan de rechterkant ziet zitten.

Op de foto is Waylon als kind te zien naast zijn vader. “Me and my biggest hero”, schrijft de zanger erbij. Daarbij vermeldt hij de hashtags #fatherandson en #goodold80s.

Bizar

Volgers van de zanger kunnen er maar niet over ophouden hoeveel hij op zijn vader lijkt. “Scary double… niet normaal! Eén gezicht, man”, reageert musicalster Charly Luske. Een fan schrijft: “Wow!! Ik dacht dat jij het was op rechts! Bizar, gaaf!” En zo kunnen we nog wel even doorgaan, want in geen enkele reactie wordt niét benoemd dat vader en zoon als twee druppels water op elkaar lijken.

Lees ook

Teddy is alweer 8 maanden! Papa Waylon viert mijlpaal met zonnig kiekje



Twee kids

Zelf is Waylon vader van twee kinderen. In november 2018 kreeg hij dochtertje Teddy met zijn geliefde Bibi Breijman. Voor de vlogster haar eerste kindje, maar de zanger had al een zoon uit een eerdere relatie. En zo ziet de 16-jarige jongen eruit.

Dit bericht bekijken op Instagram Me and my biggest hero! #fatherandson #goodold80s ❤️ Een bericht gedeeld door Waylon (@official_waylon_music) op 2 Aug 2019 om 7:35 (PDT)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP, Instagram